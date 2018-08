Bertens wint in dubbelspel New Haven

Kiki Bertens heeft samen met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de tweede ronde bereikt op het WTA-toernooi in New Haven. Het koppel rekende vandaag af met de Australische Monique Adamczak en Oksana Kalasjnikova uit Georgië: 6-3 6-4. De partij lag een tijdje stil vanwege regen.

Bertens behaalde zondag de grootste overwinning uit haar carrière. De Westlandse versloeg Simona Halep, de nummer 1 van de wereld, in de finale van het hardcourttoernooi in Cincinnati. De pupil van coach Raemon Sluiter steeg daardoor naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. De top 10 gloort voor de 26-jarige Nederlandse, die de komende weken amper punten heeft te verdedigen omdat ze vorig jaar in dezelfde fase van het seizoen nauwelijks partijen won.

Bertens zou deze week in New Haven zowel in het enkel- als dubbelspel uitkomen, maar dinsdag meldde Bertens zich kort voor haar eersterondepartij tegen Anett Kontaveit af bij de organisatie. Officieel vanwege ziekte, maar Sluiter bekende dat de tennisster na een lange reisdag geen risico's wilde nemen, ook met het oog op de US Open die volgende week in New York begint. Hij hield het bij een lichte verkoudheid.

De tennisster doet met Larsson wel mee aan het dubbelspel in New Haven. Ze nemen het in de kwartfinale op tegen Alicja Rosolska uit Polen en de Amerikaanse Abigail Spears.