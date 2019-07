Bertens zakt naar vijfde plaats op wereldranglijst

Golfster Van Dam eindigt in achterhoe­de in Ohio

8:17 Golfster Anne van Dam heeft bij de Marathon Classic in Sylvania (Ohio) genoegen moeten nemen met een plek in de achterhoede. De 23-jarige Arnhemse eindigde het toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA op de gedeelde 67ste plaats met 284 slagen. De Zuid-Koreaanse Kim Sei-young was de beste met 262 slagen, 22 onder par.