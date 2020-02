Bertens zonder veel problemen naar derde ronde in Doha

Kiki Bertens is zonder veel problemen doorgedrongen tot de derde ronde van het WTA-tennistoernooi in Doha. De Nederlandse versloeg de Tsjechische nummer 27 van de wereld, Karolina Muchova, met 6-2 6-4.

De Nederlandse begon sterk aan de wedstrijd en brak de service van Muchova in de eerste en derde game. Bertens won haar opslaggames vrij eenvoudig. In de tweede set beet de Tsjechische wat meer van zich af, maar het was niet voldoende om de solide Bertens in verlegenheid te brengen.

De winnares was blij met het vertoonde spel. ,,Heel solide, ook mijn service liep erg goed. Ik had nog nooit tegen haar gespeeld. Ze speelde agressief en scherp, maar daar had ik steeds het goede antwoord op,” aldus Bertens.

Bertens (28), sinds maandag de nummer 6 van de wereldranglijst, won ruim een week terug het toernooi van Sint-Petersburg en kwam daarna niet meer in actie in het enkelspel. In Doha hoefde de als zevende geplaatste in de eerste ronde niet in actie te komen.