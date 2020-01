Best Vooruit met royale cijfers naar achtste finales districtsbeker

Halverwege leidde Best Vooruit met 1-0 door een goal van Tim Fiolet. Na de pauze scoorde Robin Buiks 2-0, voordat Zwaluw VFC terugkwam in de wedstrijd. Dat duurde niet lang, want door goals van nogmaals Buiks, Elmo Hertogh en Reandell Bijlhout liep Best Vooruit eenvoudig uit naar 5-1. Dat kwam ook omdat de bezoekers na zeventig minuten met tien man verder moesten.