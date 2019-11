Bestenaar Coldenhoff naar het Spaanse fabrieksteam GasGas

De formatie is nieuw in de MXGP-klasse, waar Coldenhoff het afgelopen seizoen als derde eindigde in het WK-klassement. De Spaanse ploeg, grotendeels afkomstig van de Standing Construct KTM-ploeg van de Brabander, krijgt de beschikking over motoren die voornamelijk uit KTM-onderdelen zullen bestaan.

Coldenhoff is blij met zijn nieuwe kans als fabrieksrijder. Zijn nieuwe ploeg vergroot de kans op een nog hogere klassering in de MXGP. “Ik voel mij echt vereerd. Het is een grote beloning voor het team om de status van fabrieksteam te verkrijgen en daarmee over alle kennis en middelen te kunnen beschikken. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de mensen van Standing Construct. Ik heb heel veel zin om dit nieuwe merk te vertegenwoordigen in de MXGP.”