Bijzondere bekerfinale in Den Bosch: PSV loopt tegen Lucky Ajax op

PSV wil nog op een sjieke manier afscheid nemen van Steven Bergwijn

12:48 De transfer van Steven Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur deed afgelopen januari veel stof opwaaien. De aanvaller was al naar Londen vertrokken voor de laatste handtekening was gezet en schermde met toestemming van interim-coach Ernest Faber, maar de directie van PSV had die niet gegeven. Na een uiterst pover optreden in een bekerduel met NAC deed hij niet meer mee in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. De overgang kwam alsnog snel rond.