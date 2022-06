Bizarre dag Lesley Pattinama-Kerkhove: van lucky loser in wachtkamer tot tweede ronde tegen Iga Swiatek

De 30-jarige Pattinama-Kerkhove, de nummer 138 van de wereld, maakte het na ruim anderhalf uur af met een ace, de enige van de wedstrijd. De derde set duurde slechts 23 minuten. Daarin liep Pattinama-Kerkhove met sterk en dwingend spel uit naar 5-0. Ze gunde Kartal (226ste op de wereldranglijst) nog één game, maar maakte het niet veel later af met een lovegame. Kartal maakte haar debuut op een grandslamtoernooi.

In de tweede ronde neemt de Zeeuwse het op tegen de nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Swiatek. Die won vanmiddag in twee sets van Jana Fett uit Kroatië (6-0, 6-3). Swiatek won begin deze maand Roland Garros en heeft al sinds half februari niet meer verloren.

Pattinama-Kerkhove kreeg eerder vanmiddag pas bericht dat ze als lucky loser de plek innam van Danka Kovinić uit Montenegro, die zich vanmorgen vanwege een rugblessure moest terugtrekken. De Zeeuwse haalde vorig jaar ook de tweede ronde op Wimbledon. Ze verloor toen van de Spaanse Garbine Muguruza, nadat ze in de eerste ronde de Russische routinier Svetlana Koeznetsova had uitgeschakeld.



Pattinama-Kerkhove verloor vorige week in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi van de Amerikaanse Christina McHale. De kwalificaties werden op een ander park gespeeld, om het gras te sparen voor het hoofdtoernooi.