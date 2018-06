Blessure velt Zverev: Ik kon niets meer

,,In de vierde game van de eerste set voelde ik na een paar rally's voor het eerst iets'', zei Zverev, die al drie vijfsetters in Parijs in de benen had. ,,Toen ik over het gravel gleed, voelde ik ineens iets trekken in mijn bovenbeen. Ik dacht: dat komt omdat ik al zo lang op de baan heb moeten staan, het zal vanzelf wel weggaan. Maar het ging juist steeds slechter. Halverwege de tweede set werd de pijn echt erg. Ik dacht aan opgeven, maar dat wilde ik niet doen in een kwartfinale van een grandslamtoernooi. Maar goed, ik kon niet meer serveren en amper bewegen. Eigenlijk kon ik niets meer.''