Blessures Osaka en Azarenka in aanloop naar Australian Open

De Zuid­oost-Brabantse tandem van Go Ahead Eagles beleeft emotionele week: ‘Dit heeft enorme impact’

5 februari Ze kenden elkaar voorheen nauwelijks, maar dit seizoen vormen Luuk Brouwers (22) en Jay Idzes (20) vaak een Zuidoost-Brabantse tandem op het middenveld van Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer is hard op weg naar de play-offs, vrijdagavond wacht FC Eindhoven-uit, maar dat is door het overlijden van het zoontje van doelman Mitchel Michaelis even bijzaak. ‘Dit raakt ons diep.’