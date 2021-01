Boca en River in evenwicht met alleen blauw-gele vlaggenzee als publiek

Nishikori bevestigt deelname aan ABN Am­ro-tennistoer­nooi Rotterdam

2 januari De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam in zijn programma opgenomen. Het wordt de tweede keer dat de voormalig nummer 4 van de wereld in Ahoy aantreedt. Eerder deed Nishikori dat in 2019. Hij bereikte toen de halve finales waarin de Zwitser Stan Wawrinka te sterk was.