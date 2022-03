Bogers, Pootjes en De Wolf maken rentree in WK motorcross

De ziekenboeg van Nederlandse motorcrossers in het wereldkampioenschap loopt langzaam leeg. In Portugal nemen Brian Bogers, Davy Pootjes en Kay de Wolf weer plaats achter het starthek.

Bogers viel in Argentinië tijdens de kwalificatierace van de vorige Grand Prix een schouder uit de kom. Het WK-loze weekeinde kwam de Husqvarna-rijder uit Eindhoven goed uit. Hij is voldoende hersteld om in Agueda de achtervolging op de top tien van de WK-stand in te zetten. Bogers bezet zelf de elfde positie.

Davy Pootjes maakt in Portugal eindelijk zijn langverwachte rentree in het wereldkampioenschap na een lange periode van blessureleed. Voor de Ammerzodenaar wordt het zijn debuut in de koningsklasse. Bij de opening van het WK-seizoen, in Engeland, ging het al mis in de kwalificatie. Bij een val liep hij een enkel- en knieblessure op.

Schade beperken

Kay de Wolf moest door een val al vroeg in de openingsmanche in Argentinië de wedstrijd verlaten. Deze week hervatte de MX2-rijder uit Eersel de motortraining. De test viel goed genoeg uit om af te reizen naar Portugal, waar de nummer zeven in de tussenstand van het WK zal proberen de schade zo veel mogelijk te beperken.

De rentree van MXGP-titelverdediger Jeffrey Herlings (MXGP, hielbreuk) en Roan van de Moosdijk (MX2, gebroken sleutelbeen) laat nog even op zich wachten.