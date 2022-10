Botic van de Zandschulp begint overtuigend aan toernooi in Astana

Van de Zandschulp (26) brak de nummer 327 van de wereld direct in de openingsgame en haalde binnen een half uur de eerste set binnen. Nadat de Nederlander in de eerste game van de tweede set zelf werd gebroken, pakte hij zes games op een rij.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bij de Astana Open komt ook Carlos Alcaraz voor het eerst sinds hij nummer 1 van de wereld werd in actie. De 19-jarige Spanjaard, winnaar van de US Open, treft de Belgische ‘lucky loser’ David Goffin in de eerste ronde.

In Kazachstan komen ook onder anderen de grandslamwinnaars Novak Djokovic en Daniil Medvedev in actie. De Noor Casper Ruud, die de tweede plek op de wereldranglijst heeft moeten afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal, speelt in Tokio.