Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor al klaar in Monte Carlo

Goalgetter Joël Piroe trekt de aandacht van Leicester City en kan PSV nog behoorlijk wat extra geld opleveren

Voormalig PSV'er Joël Piroe presteert dit seizoen uitstekend in het Championship en heeft de aandacht getrokken van Leicester City. Hij stapte voor aanvang van dit seizoen over naar Swansea City en blijkt daar een revelatie. Piroe heeft in de tweede competitie van Engeland inmiddels achttien treffers op zijn naam staan en scoorde ook nog in het toernooi om de FA Cup en de League Cup.

10 april