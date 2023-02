Botic van de Zandschulp hard onderuit tegen Daniil Medvedev in Rotterdam

Het doek voor Botic van de Zandschulp op de ABN Amro Open is gevallen. In de tweede ronde had de Rus Daniil Medvedev, de US Open-winnaar van 2021, geen enkel probleem met de Nederlander die veel kansen onbenut liet: 6-2, 6-2. De verliezend finalist van het toernooi van Rosmalen bereikt daarmee de kwartfinales.

Van de Zandschulp (27) had gisteren nog de grootste moeite met Quentin Halys in de eerste ronde. De nummer 35 van de wereld was onlangs nog licht geblesseerd en speelde daardoor niet in de gewonnen Davis Cup-wedstrijd tegen Slowakije.

Medvedev (27) speelt in Rotterdam zijn derde toernooi van het jaar. Op de Australian Open kwam de nummer 11 van de wereldranglijst niet verder dan de derde ronde. In drie eerdere ontmoetingen won Medvedev acht van de negen sets en gaf hij de hoogst geplaatste Nederlander weinig kans.

Volledig scherm Daniil Medvedev in actie op de ABN Amro Open. © Getty Images

Sterke start

In Ahoy begon Medvedev veel beter dan Van de Zandschulp. De wereldtopper kreeg een kans om via een dubbele break de eerste vier games meteen te winnen. Dat lukte hem niet en daardoor leek ‘VDZ’ terug te komen in de wedstrijd. De twee breakpunten op de service van Medvedev werden echter niet benut. De Rus behield hierdoor zijn prettige voorsprong.

Medvedev liet in de vijfde game drie kansen voor een break onbenut en liet de Nederlander daarmee in leven. Stoïcijns tenniste de Rus verder en liet hij zich niet afleiden door de gemiste kansen en kwam door een lovegame op 5-2. Met sterk rallyspel en een fraaie lob plaatste de pupil van de Nederlandse manager Olivier van Lindonk een nieuwe break op de service van de thuisspeler: 6-2.

Gecreëerde en gemiste kansen

De Wageninger tapte in de tweede set direct uit een ander vaatje. Van de Zandschulp creëerde kansen om zijn opponent meteen te breken. Deze liet hij liggen en Medvedev ontsnapte door ‘gewoon’ de game te winnen. In het tennis luidt vaak het credo: ‘als je zelf de kansen op een break laat liggen, gaat de ander ermee vandoor’. Dat gold ook voor de tweede set. De Nederlander had de kansen, maar door een mislukt dropshot was het de Rus die de openingsbreak in de tweede set plaatste en 2-0 voorkwam.

Van de Zandschulp gaf zich echter niet gewonnen. De pupil van trainer Peter Lucassen bleef kansen creëren, maar de voormalige nummer 1 van de wereld serveerde de breakpoints vakkundig weg. Met aanvallend spel in de eigen servicegames probeerde de Nederlander er nog alles uit te persen wat erin zat. Dit ging gepaard met succes, maar ook met fraaie passeerslagen van Medvedev.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp buigt het hoofd. © ANP

In het vervolg van de wedstrijd veranderde het beeld van de wedstrijd niet tot nauwelijks. Van de Zandschulp was veel te slordig (28 onnodige fouten over de hele wedstrijd) en het niveau van de Rus bleek te hoog voor de Nederlander vandaag.

Andere Nederlanders

Het was voor het eerst sinds 2004 dat drie Nederlanders in de tweede ronde van het tennistoernooi van Rotterdam stonden.

Later vanavond speelt Gijs Brouwer (ATP-160) op het centre court tegen de Deen Holger Rune (ATP-9) om een plek in de kwartfinales die morgen op het programma staan. Tallon Griekspoor (ATP-61) plaatste zich gisteren voor deze ronde door enigszins verrassend Alexander Zverev (ATP-17) te verslaan.

