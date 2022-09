Botic van de Zandschulp klopt nummer acht van de wereld in Davis Cup, dubbelpartij moet doorslag geven

Met video'sBotic van de Zandschulp heeft vanavond uitstekende zaken gedaan namens Nederland in de Davis Cup Finals. Nadat eerder Tallon Griekspoor zijn wedstrijd had verloren van Daniel Evans, was Van de Zandschulp met 6-4 en 6-2 te sterk voor nummer acht van de wereld Cameron Norrie.

Van de Zandschulp staat zelf op de 35e plaats van de ATP-ranking. De 26-jarige tennisser verloor vorige maand in Montreal nog kansloos in twee sets van de een jaar oudere Norrie. In Glasgow pakte Van de Zandschulp al in de derde game een break en kwam op 2-1. Die marge hield hij de hele set vast, al moest hij op 5-4 diep gaan om de set binnen te halen. Met daaropvolgende aces lukte dat.

In de tweede set won Van de Zandschulp meteen de opslagbeurt van Norrie. Hij hield zijn eigen service en met goed spel zag de Nederlander dat Norrie het steeds lastiger kreeg. Op 4-2 pakte Van de Zandschulp met een lob de dubbele break en kon hij serveren voor de wedstrijd. Hij sloeg meteen toe op zijn eerste matchpoint.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AP

Door de huidige gelijke stand tussen Nederland en Groot-Brittannië (1-1) moet de dubbelpartij later deze avond de doorslag geven. Dan nemen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop het op tegen Andy Murray en Joe Salisbury.

Nederland won eerder in groep D met 2-1 van Kazachstan. Groot-Brittannië had de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van het team van de Verenigde Staten. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga.

Tallon Griekspoor

Het Nederlandse team kwam vrijdagmiddag tegen de Britten op achterstand door een nederlaag van Tallon Griekspoor. Hij verloor in twee sets van Daniel Evans: 6-4 en 6-4.

De 32-jarige Evans is de nummer 25 van de wereldranglijst. Griekspoor staat op plaats 48. De twee waren lang in evenwicht, maar op de belangrijke momenten was Evans net iets beter. Op 4-4 in de eerste set kreeg de Brit een breakpoint en hij benutte dat met een passeerslag. In de daaropvolgende game haalde hij de setwinst binnen.

In de tweede set vocht Griekspoor voor wat hij waard was. Hij kwam op 1-1 goed terug van een 0-30 achterstand, maar daarna kreeg hij op 3-3 drie breakpoints tegen. Griekspoor sloeg er twee weg, maar op de derde ging het toch mis. Evans won vervolgens zijn opslagbeurt en serveerde op 5-4 voor de wedstrijd. Hij benutte zijn derde matchpoint.