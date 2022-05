Botic van de Zandschulp moet in eerste ATP-finale opgeven met medisch probleem

NIEUWS Theo Lucius boekt als trainer met PSV onder 17 een mooi succes

PSV onder 17 is zaterdagmiddag in Amsterdam landskampioen geworden. De vroegere B-junioren worden dit seizoen getraind door Theo Lucius, die een kampioensformatie wist te smeden. Een 3-0 zege op De Toekomst was zaterdag voldoende om de zege te pakken.

30 april