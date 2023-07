Botic van de Zandschulp onderuit in tweede ronde Wimbledon, alle Nederlanders klaar in Londen

In de eerste set had de Nederlander niets in te brengen tegen zijn Spaanse tegenstander. Van de Zandschulp serveerde erg matig en sloeg in de eerste set drie dubbele fouten. Davidovich Fokina liep snel uit naar een 5-0 voorsprong en trok de set binnen een half uur met 6-1 naar zich toe. Van de Zandschulp herstelde zich knap in de tweede set. De Nederlander ging beter spelen en trok de tweede set met 6-2 won. De opleving van Van de Zandschulp bleek echter van korte duur.