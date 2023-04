Botic van de Zandschulp overleeft matchpoints in Monte Carlo, Tallon Griekspoor onderuit

Botic van de Zandschulp heeft bij het masterstoernooi van Monte Carlo de tweede ronde bereikt. De Veenendaler versloeg na een moeizaam begin de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics in drie sets: 3-6, 7-6 (2), 6-1. In de tweede ronde is de Noor Casper Ruud, de nummer 5 van de wereld van wie hij in Miami verrassend won, de volgende tegenstander.

Vorige week in Marrakech was Van de Zandschulp na een bye in de eerste ronde meteen klaar. Hij verloor toen verrassend van de Australiër Christopher O’Connell. Ook nu dreigde een vergelijkbaar scenario nadat de nummer 31 van de wereld de eerste set kansloos verloor. Van de Zandschulp gaf meteen zijn eerste opslaggame weg, brak nog wel terug naar 2-2 maar won daarna nog slechts één servicegame.

In de tweede set gaf hij meteen weer zijn opslaggame uit handen, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Bij een 6-5-achterstand redde Van de Zandschulp op zijn eigen service twee matchpoints tegen, om via de tiebreak de set toch naar zich toe te trekken.

In de derde set was er de break in de vierde game voor Van de Zandschulp: 3-1. Daarna ging het hard en na 2 uur en 37 minuten was de winst voor de Nederlander die met Ruud een tegenstander treft die zondag in Estoril zijn eerste toernooizege van het jaar boekte.

Volledig scherm Tallon Griekspoor © ANP / EPA

Griekspoor onderuit

Tallon Griekspoor is bij masterstoernooi van Monte Carlo gestrand in de eerste ronde. De Nederlander moest na een slijtageslag in drie sets buigen voor Stan Wawrinka: 7-5, 3-6, 4-6. Griekspoor werkte nog wel vijf matchpoints weg, maar na 2,5 uur spelen moest hij alsnog de handdoek in de ring werpen.

Griekspoor won op de hoofdbaan, het Court Rainier III, de eerste set kort nadat hij bij een stand van 5-5 zijn derde breakpoint van de partij had benut. Dat deed de Zwitserse routinier bij zijn eerste kans in de tweede set. Na ook nog een lovegame er achteraan stond het 5-2 in het voordeel van Wawrinka, die die marge niet meer uit handen gaf.

Een break in de derde game bracht de 38-jarige Zwitser, een voormalig nummer 3 van de wereld, weer op voordeel. Griekspoor (26) poetste dat weg maar verloor bij 3-3 opnieuw een opslaggame. Wawrinka rondde de partij na ruim 2 uur en 25 minuten bij zijn zesde matchpoint af.

Griekspoor miste vorige week, bij zijn eerste optreden op gravel dit seizoen, de halve finales in Marrakech. Op het toernooi in Marokko verloor hij van de Spanjaard Roberto Carballés Baena, de latere winnaar. In de voorbereiding had hij een enkelblessure opgelopen, maar de noodzakelijke operatie wil hij uitstellen tot na het gravelseizoen.

