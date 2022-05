Botic van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde in Rome, Thiem blijft teleurstellen

In april stond Van de Zandschulp in Monte Carlo ook tegenover Korda en toen won de Amerikaan nog in twee sets (7-5 6-4).



In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Noor Casper Ruud, van wie hij al twee keer wist te winnen. Eind vorige maand verraste hij de mondiale nummer 10 op het graveltoernooi van München en ook vorig jaar was hij te sterk voor Ruud, toen op de US Open.