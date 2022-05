Botic van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde in Rome

Tweede paard van Remy Bastings is toe aan een eigen kürnummer: ‘Ja, ik ben heel lui geweest’

Remy Bastings was zondagmiddag in Ermelo nog de enige mannelijke deelnemer aan de kür op muziek, het finale-onderdeel van het NK dressuur. ,,Is dat zo? Daar had ik nog niet bij stilgestaan”, reageerde de ruiter die sinds kort thuis is in Eersel.

8 mei