Botic van de Zandschulp redt het niet tegen nummer 136 van de wereld, wel succes in dubbelspel

AntwerpenEen pijnlijke middag voor Botic van de Zandschulp in Antwerpen. De Nederlandse nummer een boog al in de eerste ronde van het tennistoernooi voor Dominic Stricker. De Zwitserse nummer 136 van de wereld was in twee sets te sterk: 6-2 en 6-4. In het dubbelspel verging het de Nederlander heel wat beter.

Van de Zandschulp (26) had op het centercourt van de Lotto Arena weinig in te brengen tegen de 20-jarige Stricker, die in Antwerpen al twee kwalificatiewedstrijden had weten te winnen. Na een uur en 28 minuten was de partij voorbij na een sterke service van Stricker, die in de laatste game nog een 0-30-achterstand ongedaan wist te maken.

De favoriete Nederlander wist - onder het toeziend oog van Daviscup-captain Paul Haarhuis - geen enkele break te forceren, ondanks vier breakpoints. Hij noteerde 20 onnodige fouten, tegenover 9 voor de linkshandige Zwitser, die dit seizoen op alle grandslamtoernooien in de kwalificaties bleef steken.

Van de Zandschulp, zelf de nummer 34 van de ranking, boog eerder deze maand in de tweede ronde van het toernooi in Astana in twee sets voor Novak Djokovic. Volgende week komt Van de Zandschulp in actie in Basel, waarna hij zijn individuele seizoen afsluit op het masterstoernooi van Parijs. Daarna doet hij met Oranje nog mee aan de Daviscup Finals in Malaga.

Tim van Rijthoven

Eerder slaagde ook Tim van Rijthoven er, na een ware thriller, niet in om de tweede ronde in Antwerpen te bereiken. Hij verloor van de Spaanse nummer 55 van de wereld, Jaume Munar.

Van de Zandschulp/Griekspoor verrast favorieten in dubbelspel

Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben in Antwerpen de favorieten in het dubbelspel verrast. Het Nederlandse duo was met 6-2 7-5 te sterk voor de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, die als eersten geplaatst waren.

Cabal en Farah zijn de voormalig nummers 1 van de wereld. Ze wonnen in 2019 zowel Wimbledon als de US Open. Momenteel staan ze vijftiende op de mondiale ranglijst.

Van de Zandschulp breidt team uit Botic van de Zandschulp heeft zijn team uitgebreid met de fysieke trainer Rob Brandsma. Tot op heden reisde alleen coach Peter Lucassen met de nummer 34 van de wereld mee. ,,Deze week is hij er voor het eerst bij en het is de bedoeling dat hij me komend seizoen zo goed als fulltime bij gaat staan”, zei Van de Zandschulp in Antwerpen. ,,Hij gaat het merendeel van de weken - zo’n 20 tot 22 weken per jaar - mee op reis en gaat ook de fysieke trainingen in Nederland verzorgen.” Onlangs gaf Van de Zandschulp (27) al te kennen dat hij zijn team graag zou uitbreiden met een fysieke coach. Tot op heden maakte hij op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen gebruik van de diensten van bondstrainer Miguel Janssen. Brandsma werkte in het verleden ook samen met onder anderen tennissters Elise Mertens uit België en de Amerikaanse Amanda Anisimova.