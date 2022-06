Botic van de Zandschulp stijgt weer drie plaatsen naar hoogste plek ooit

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tim van Rijthoven, ruim een week geleden winnaar in Rosmalen, steeg zonder zelf in actie te komen een plaatsje. Hij is nu de nummer 105 van de wereld. Van Rijthoven mag dankzij een wildcard over een week deelnemen aan het hoofdtoernooi op Wimbledon.



Van de Zandschulp en Griekspoor waren op basis van hun ranking al lang zeker van deelname aan het derde grandslamtoernooi van dit jaar. In de top van de ranglijst veranderde er niets. De Rus Daniil Medvedev is de nummer 1 van de wereld.