Botic van de Zandschulp stunt bij Indian Wells met zege op nummer 9 van de wereld

Van de Zandschulp liet in de tweede sets nog drie matchpoints liggen, maar trok de lange partij (3 uur en 14 minuten) in de hitte van Californië uiteindelijk toch naar zich toe door de derde set met 6-3 te winnen. In de volgende ronde neemt de 26-jarige tennisser uit Wageningen het op tegen Miomir Kecmanović uit Servië, die het afgelopen jaar wegzakte van plaats 38 naar plaats 61 op de wereldranglijst bij de mannen.



Van de Zandschulp deed vorig jaar ook mee aan Indian Wells, dat ook wel ‘het vijfde grand slam wordt genoemd’. Toen strandde hij al in de eerste ronde. Nu trof de nummer 47 van de wereldranglijst de Canadees Félix Auger-Aliassime, die de Rus Andrey Rublev versloeg in twee sets.



De 21-jarige Canadees, negende op de wereldranglijst, won vorige maand het ATP-toernooi van Rotterdam. Van de Zandschulp en Auger-Aliassime troffen elkaar eind vorig seizoen voor het eerst in de kwartfinales in Stockholm, toen won de Canadees in twee sets.