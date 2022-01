Botic van de Zandschulp tegen Daniil Medvev in derde partij Margaret Court Arena

Botic van de Zandschulp ziet kansen tegen Medvedev: ‘Het voelt comfortabe­ler dan in New York’

Net als bij de US Open vorig jaar, waar Botic van de Zandschulp doorbrak, stuit hij in Melbourne op Daniil Medvedev. Toen kwam zijn onbevangenheid van pas, nu hoopt hij dat die ervaring hem helpt. De Nederlander speelt tegen de Rus in de Margaret Court Arena, het tweede stadion op Melbourne Park. Er worden vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd eerst twee vrouwenwedstrijden gespeeld, daarna is Van de Zandschulp aan de beurt.

