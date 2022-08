Botic van de Zandschulp terug op de US Open: ‘Nu willen jongens graag van mij winnen’

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven treffen qualifiers op US Open, Tallon Griekspoor tegen gravelspe­ci­a­list

Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven nemen het in de eerste ronde van de US Open op tegen qualifiers, heeft de loting uitgewezen. Tallon Griekspoor is in New York gekoppeld aan een Argentijnse tegenstander.

26 augustus