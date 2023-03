Botic van de Zandschulp ‘vergeet’ door te drukken en verliest in Miami van Ruusuvuori

Op het ATP-toernooi van Miami is Botic van de Zandschulp tegen een pijnlijke nederlaag opgelopen. De Nederlander kreeg de kans om voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales van een masterstoernooi te bereiken, maar hij kon ondanks een voorsprong van een set en een break niet doordrukken tegen de Fin Emil Ruusuvuori: 6-4, 4-6, 5-7.

De 27-jarige Nederlander schakelde in de vorige ronde nog wereldtopper Casper Ruud uit en trof vandaag opnieuw een Scandinavische tennisser. De twee vrienden speelden vorig jaar twee keer op gras (Rosmalen en Wimbledon) tegen elkaar. Zowel Ruusuvuori als Van de Zandschulp won één ontmoeting.

Al in de eerste game van de wedstrijd kreeg de Nederlander, die de nummer 32 van de wereld is, een breekkans. Deze pakte hij echter niet, maar even later op 2-2 sloeg hij alsnog toe. De set kende verder louter spannende games zonder dat de ontvanger de serveerder daadwerkelijk in problemen bracht. Toen Van de Zandschulp mocht serveren voor de eerste set, noteerde hij de enige love game van de eerste set.

In de tweede set zette de Nederlander meteen druk op zijn tegenstander. Al in de derde game was het met opnieuw een vroege breek raak voor VdZ, die op een masterstoernooi nog nooit in de achtste finales in actie kwam. Daarmee verdween het geloof bij Ruusuvuori (ATP-54) echter niet. Hij creëerde kansen op de rebreak en plaatste deze ook bij een 2-3 stand. Het momentum van de wedstrijd switchte door deze break, de set ging naar de Fin.

Volledig scherm Emil Ruusuvuori. © Getty Images via AFP

In de derde set leek alles raak voor de Fin en alles ging mis bij de Nederlander. Ruusuvuori kwam snel op 3-0 en dat gat leek in eerste instantie té groot voor Van de Zandschulp om nog wat terug te doen. Hij oogde zowel fysiek als mentaal (hij gooide met zijn racket en sloeg de bal het stadion uit) uitgeput. Maar toen zijn tegenstander op 5-3 mocht serveren voor de wedstrijd, kwamen plots de zenuwen in het lichaam. Hierdoor brak de Nederlander zijn opponent en mocht hij nog dromen van een vervolg in Miami.

Hij pakte door en kwam door behoud van zijn eigen servicegame langszij in de beslissende set: 5-5. Voor de Fin kwam deze comeback als een klap aan. Het kostte hem heel veel moeite om zijn servicegame te winnen. Met de 6-5 voorsprong kon Ruusuvuori echter vrij spelen op de service van Van de Zanschulp. Door wat foutjes aan Nederlandse kant wist de Fin de wedstrijd na 2 uur en 43 minuten eruit te slepen en zo de kwartfinales te halen.

In de kwartfinales stuit Ruusuvuori op de Italiaan Jannik Sinner (ATP-11), die in Rotterdam de finale verloor van Daniil Medvedev. Het wordt de vijfde ontmoeting tussen de twee, Sinner won de eerste vier. Met de kwartfinaleplek kan de Fin 180 punten bijschrijven op de wereldranglijst. Van de Zandschulp speelt volgende week het toernooi van Marrakech. Ook Tallon Griekspoor staat hier op de deelnemerslijst.

