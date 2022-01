Botic van de Zandschulp voor het eerst in de top 50 van de wereld

LIVE | Barça-trans­fer Tagliafico van de baan, Booth nu al naar FC Utrecht

Na wekenlange speculaties en snelle transfers valt de winterse transferwindow van 2022 vandaag in een plooi. Welke club slaat last-minute nog toe? Wie wordt verlost van een reserveplek? Wie is in paniek en wie waagt een gokje? Volg alle laatste ontwikkelingen in ons liveblog over #deadlineday! Check hier onze rubriek van gisteren.

7:32