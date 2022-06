Boxtels talent Shadé van Oorschot overrompelt turntop met NK-brons in Rotterdam

Tisha Volleman is al langer een gevestigde naam in het Nederlandse vrouwenturnen. Maar Flik-Flak heeft nu ook een tweede troef. Shadé van Oorschot uit Boxtel, 18 jaar jong, pakte met een sensationele eindspurt NK-brons op de meerkamp in Rotterdam.

In Ahoy hield een uitgelaten Van Oorschot clubgenote Volleman gezelschap op het podium. In het midden torende de nieuwe Nederlandse allroundkampioene, Naomi Visser van Topturnen Noord, boven hen uit.

Stresstoestel

De vierkamp kende een ongemeen spannende ontknoping. Na drie onderdelen hadden Volleman en Visser exact hetzelfde puntentotaal. Een podiumplek leek voor Van Oorschot nog heel ver weg, met de meer ervaren Vera van Pol en Sanna Veerman voor haar. Bovendien moest Van Oorschot, net als Volleman, nog aan de bak op de balk, hét stresstoestel in het vrouwenturnen. De overige podiumkandidaten sloten de wedstrijd af op vloer, waar door de bank genomen hogere scores worden behaald.

Volledig scherm Zilveren Tisha Volleman in actie op de balk. © ANP

Visser stelde met een knappe vloeroefening Volleman voor een nagenoeg onmogelijke opgave in het duel om het goud. ,,Balk is altijd spannend om te eindigen. Uiteindelijk is het zaak dat je erop blijft en dat is me gelukt. Ik ben heel erg tevreden met zilver, vooraf had ik hiervoor getekend”, keek Volleman tevreden terug op het toernooi. De Eindhovense wist dat ze, als ze van de evenwichtsbalk zou vallen, ze mogelijk ook nog van het podium zou denderen. ,,Ik had wel wat ruimte in de tussenstand, maar bij balk kan het heel snel mis gaan.”

Quote Mijn doel was om hier een stabiele wedstrijd te turnen en iedereen te laten zien wat ik kan. Dat is zeker gelukt Shadé van Oorschot

Ogenschijnlijk onbevangen viel Van Oorschot als allerlaatste deelneemster de balk aan. Ze zette tot ieders verbazing zelfs de hoogste score van de avond neer. Daarmee wipte ze over Van Pol en Veerman het erepodium op. ,,Ik was zelf helemaal niet bezig met medailles. Je weet dat iedereen naar je kijkt als je als laatste moet, maar het is goed gekomen. Dit had ik echt niet verwacht. Mijn doel was om hier een stabiele wedstrijd te turnen en iedereen te laten zien wat ik kan. Dat is zeker gelukt. Ik ging niet met hele hoge verwachtingen hierheen, want je turnt tegen de top van Nederland en ik ben nog één van de jonkies. Supergaaf.”

Van Oorschot zette met meerkampbrons haar kandidatuur voor een plek in de EK-ploeg kracht bij. ,,Het zou leuk zijn om daar samen naar toe te werken", keek Volleman al vooruit naar de clubtrainingen in Den Bosch. Ze was ook blij voor haar clubgenote. ,,Dik verdiend voor Shadé. Ze heeft er hard voor gewerkt.” Voor beide Flik-Flak-turnsters liggen er zondag ook nog medaillekansen in de toestelfinales op de slotdag van het NK.

Zilver Grünberg

Eerder op de dag veroverde Jermain Grünberg (21) van Flik-Flak zilver op de meerkamp bij de mannen. De Tilburger was lange tijd in een spannende race verwikkeld met Jordi Hagenaar om de titel. Door een mislukte landing op het toestel ringen van Grünberg was de strijd beslist in het voordeel van de 19-jarige turner uit Hellevoetsluis. Maar ook zonder een punt aftrek voor de uitglijder zou Grünberg zijn blijven steken op de tweede plaats. Na het rondje langs zes toestellen bedroeg het verschil 1,3 punt.

Volledig scherm Jermain Grünberg vliegt door Ahoy op het onderdeel rekstok tijdens de meerkamp. © ANP

Hagenaar doorbrak als enige tijdens de matig bezette meerkamp de grens van 80 punten: 80,150. Casimir Schmidt kon zijn titel niet verdedigen, omdat hij herstellende is van een enkeloperatie. Bart Deurloo, jarenlang de beste meerkamper van Nederland, heeft nog steeds niet de knoop doorgehakt of zijn olympische rekstokfinale van Tokio een vervolg krijgt of dat het toch het eindpunt van zijn turncarrière blijkt te zijn.

EK-startbewijs

Hagenaar en Grünberg lijken op basis van hun NK-optreden verzekerd van een startbewijs voor de Europese kampioenschappen in augustus in München. Voltige-specialist Loran de Munck maakte indruk met een score van 14,8, waarmee hij ook internationaal goed voor de dag zou komen. De Haarlemmer kwam slechts op drie toestellen in actie. Ook op brug en ringen zette hij de hoogste score neer. Als hij dat kunststukje zondag in de toestelfinales herhaalt, verlaat hij met drie gouden medailles Ahoy.

Volledig scherm Jordi Hagenaar behaalde voor het eerst als senior de Nederlandse meerkamptitel. © ANP

Voor Grünberg zit er op de slotdag van het NK eveneens nog wat in het vat. Hij plaatste zich voor vier toestelfinales: vloer, rek, brug en voltige. Nog twee leden van Flik-Flak dwongen een plek in een toestelfinale af. Tim Peijnenborgh kwalificeerde zich als vijfde op vloer. Zijn clubgenoot Tim Goedkoop ging als zesde en laatste door naar de ringenfinale. Een van de tegenstanders van de Bosschenaars in de finale is Max Doppelbauer van GV Voorwaarts, die de vierde score behaalde.

De club uit Veldhoven had in de persoon van Nico van den Boogaard een van de medaillekandidaten in de rangen, maar hij haakte donderdag geblesseerd af tijdens een interne kwalificatiewedstrijd voor de komende EK.