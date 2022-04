Met een nieuwe bakkenist en nieuwe machine blijft Etienne Bax zich jong voelen

Nieuwe bakkenist

,,Ja, elke paar jaar wisselt dat. Als je er samen niet uitkomt, ga je op zoek naar een ander. Of als de bakkenist al iemand anders heeft, wat dit keer het geval was. Ondrej Cermak is een super goede bakkenist, maar dat wisten we al. Hij is ondertussen 37. Hij heeft al heel lang een droom om wereldkampioen te worden. Afgelopen jaar is het weer niet gelukt, terwijl hij bij het ingaan van de laatste grand prix nog eerste stond met Julian Veldman. ‘Misschien is het voor mij niet weggelegd’, dacht hij. Daarom wilde hij er helemaal mee ophouden. Het is altijd beter om een Tsjech met een Tsjech te laten buurten. Ik heb de Tsjechische promoter van het wereldkampioenschap ingeschakeld. Dat heeft gewerkt.”

Quote Ik moet een man van ijzer hebben die zegt: ‘Ik ga wel naar de fysio of de dokter, maar zondag ben ik er’ Etienne Bax (33)

,,Belangrijker nog dan ervaring en talent vind ik dat de bakkenist een man van ijzer is. We stoten ons elke wedstrijd, hebben wel ergens last van. Je hebt bakkenist die dan zeggen: ‘Ik kan deze week niet want ik heb last van mijn knie. Je moet een vervanger zoeken.’ Dat traject wil ik absoluut niet in. Zo zit ik zelf ook niet in elkaar. Ik moet een man van ijzer hebben die zegt: ‘Ik ga wel naar de fysio of de dokter, maar zondag ben ik er.’ Eigenlijk al mijn bakkenisten uit mijn carrière voldoen daaraan.”

Nieuwe machine

,,Als enige in de top vijf zijn wij aan de slag gegaan met een 4-takt, van Husqvarna. In verhouding een veel lichtere motor dan de 2-takt, met minder cc’s aan boord: 640cc tegen 700-740cc. Dan moet je de power die je hebt wel optimaal benutten. We zijn nog steeds aan het testen. Op de laatste kleine dingen na zijn we eruit. Zoals het geluid. We moeten voldoen aan de limiet van 115 decibel. Dat kan, maar dan moeten we het geluid dempen met zogeheten killers waardoor ie weer minder gaat lopen. We moeten een goede tussenweg vinden. In de ONK-wedstrijd in Halle werden we eruit gehaald. Hadden we net één decibel te veel en werden we vijf plaatsen teruggezet in de uitslag. Je zit altijd op het randje, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Met het Zabel-motorblok zat ik ook altijd tussen 114 en 115 dB. Ons totale gewicht is trouwens 15 kilo lichter dan een ander zijspan. En gewicht is ook pk’s.”

Volledig scherm Etienne Bax (rechts) over Ondrej Cermak: ,, Ik moet een man van ijzer hebben.” © Stijn Vanoverbeke

Oudjes tegen de jonkies

,,Ik voel me nog steeds 18. Jong zijn heeft het voordeel dat je nog geen gevaren ziet. Aan de andere kant: wij hebben de ervaring, weten daardoor misschien beter uit de problemen te blijven. Tien jaar geleden moest ik ook overal volle bak invliegen. Nu rijden we meer bekeken. Afscheid? Daar ben ik niet mee bezig. Al gaat het ook geen vijf jaar meer duren. Ik doe het nog zo graag. Eenmaal dat je ophoudt, kun je niet meer terug hè. Daar moet ik goed over nadenken, voordat ik de knoop doorhak.”

Quote Die crossbaan in Boetsja hebben ze helemaal weg gebombar­deerd. Alles kapot geschoten. Waarom doe je zoiets nou?

Oekraïne van kalender

,,Die baan in Boetsja hebben ze helemaal weg gebombardeerd. Heel zielig voor de man achter het circuit. Hij had zijn bedrijf verkocht en veel geld gestoken in dat crossterrein bij Kiev. Hij wilde er iets moois van maken om grands prix te organiseren. Nieuwe toilet- en douchegebouwen, nieuw straatwerk, gemetselde tribunes. Alles kapot geschoten. Ik heb foto’s gezien. Waarom doe je zoiets nou? Och, het is allemaal ellendig daar. In 2019 hebben we er een grand prix gereden. De reden dat wij vaak in Oost-Europa zitten is dat daar nog gruwelijk geïnvesteerd wordt in motorcrosscircuits. Daar komt nog regelmatig een nieuw circuit bij, hier sluiten ze alleen maar.”