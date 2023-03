Para-amazone Sanne Voets kijkt verder dan haar beperking: ‘Lat hoger door buiten comfortzone te stappen’

Bay­ern-trai­ner geeft vermoeide Matthijs de Ligt mogelijk rust tegen Augs­burg

Het is onzeker of Matthijs de Ligt morgen bij Bayern München in de basis staat in het competitieduel met Augsburg. De Nederlandse verdediger heeft aangegeven wat last van vermoeidheid te hebben, na de midweekse inspanningen tegen Paris Saint-Germain. ,,Mogelijk krijgt hij wat rust”, zei trainer Julian Nagelsmann.