Brabanders zorgen voor Nederlands topsportsucces: Van der Poel, Van Gerwen, Bertens en PSV imponeren

Machtsvertoon levert Van der Poel wereldtitel op

Misschien wel het grootste succes werd zondagmiddag geboekt in het Deense Bogense. Daar declasseerde Mathieu van der Poel met groot machtsvertoon zijn concurrentie. Het leverde de coureur uit Hoogerheide de wereldtitel op. Een opluchting, verklaarde Van der Poel achteraf in zijn veroverde regenboogtrui. ,,Ik had veel vertrouwen. Ik heb natuurlijk een ongelooflijk seizoen achter de rug, maar het blijft een WK. Er valt nu toch wel een last van mijn schouders.’’ Van der Poel is de eerste Nederlander die twee keer wereldkampioen veldrijden is gewonnen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel schreeuwt het uit van blijdschap zodra hij de finish over is. © BELGA

Vijf-op-een-rij voor imponerende Van Gerwen

Michael van Gerwen won zondagavond in het Engelse Milton Keynes voor de vijfde keer op rij de Masters. De kersverse wereldkampioen darts uit Vlijmen liet geen spaan heel van Engelsman James Wade: 11-5. Aanvankelijk ging het nog wel gelijk op, maar van de laatste tien legs gingen er acht naar Mighty Mike. Het resulteerde in de vijfde Masters-zege van de darter op rij. Van Gerwen is nu vanaf 2015 ongeslagen op het toernooi voor de top-16 van de wereldranglijst, de PDC Order of Merit.

Volledig scherm Op Michael van Gerwen staat nauwelijks een maat. © Peter van Gogh

PSV brengt marge weer op vijf na swingende invalbeurt Eindhovenaar Gakpo

Na twee wedstrijden waarin PSV met hangen en wurgen vier punten verzamelde, werd zondag zonder veel moeite afgerekend met Fortuna Sittard (5-0). Daardoor waarborgde de koploper de marge van vijf verliespunten op eerste achtervolger Ajax. Doelpunten van Gastón Pereiro, Luuk de Jong (3x) en Cody Gakpo slechtten het lot van de Limburgse promovendus.

Vooral de rol van Gakpo sprong in het oog. De Eindhovenaar verving in de rust, bij een 1-0 tussenstand, Donyell Malen, waarna hij PSV bij de hand nam. De handige buitenspeler drukte in een tijdsbestek van tien minuten zijn stempel op het duel. Eerst door de bal op het hoofd van Luuk de Jong te leggen, daarna door op schitterende wijze de bal de bovenhoek in te sturen. Ook bij de vierde en vijfde treffer speelde Gakpo een prominente rol. De overtuigende zege zorgde ervoor dat PSV nog altijd comfortabel aan de leiding gaat in de eredivisie.

Volledig scherm Gakpo haalt verwoestend uit en zet PSV op een 3-0 voorsprong. © BSR Agency

Weerbare Bertens pakt eerste indoortitel



Kiki Bertens won zondag op overtuigende wijze haar achtste WTA-toernooi. De in Breda woonachtige tennisster versloeg in Sint-Petersburg Donna Vekic uit Kroatië. Bertens toonde karakter, door zich na een 3-0 achterstand in de eerste set terug te knokken. Via een tie-break trok ze alsnog aan het langste eind. Ook in de tweede set bleef Bertens overeind, waardoor de nummer acht van de wereld haar eerste titel van het kalenderjaar veroverde. Zo liet de pupil van oud-tennisser Raemon Sluiter zien dat ze ook in 2019 weer een topspeelster is om rekening mee te houden.

Volledig scherm Kiki Bertens poseert met de trofee die ze won in Sint-Petersburg. © AFP

Schaijkse Van der Heijden onderstreept potentie met wereldtitel

Niet topfavoriete Ceylin del Carmen Alvarado, maar Inge van der Heijden (19) uit Schaijk pakte de wereldtitel veldrijden bij de beloften. De ploegmate van Marianne Vos oogde sterk en slim in het Deense Bogense. Ze rook haar kans. De laatste fase van de slotronde vertelde uiteindelijk heel het verhaal. Alvarado viel aan. Met de moed der wanhoop. Ze sloeg een klein gaatje. Van der Heijden panikeerde niet. Alvarado viel stil, waarna Van der Heijden er overheen vloog. De regenboogtrui die ze op het podium ontving, zat haar als gegoten.

