Brabant boven bij Bloemendaal; Zelfs de architect komt uit Eindhoven

Zonder er heel veel ruchtbaarheid aan te geven, smeedde Bloemendaal het afgelopen decennium een tophockeyteam. ,,We wilden de beste lichting in de geschiedenis van de club worden”, vertelt aanvoerder Glenn Schuurman, die al op z'n achttiende samen met Roel Bovendeert (17 destijds) bij het Boxtelse MEP werd weggeplukt.

Na jaren van prijzendroogte, kwam er een nieuwe clubleiding met onder meer coryfee Flors Jan Bovelander. Er werd niet met grof geld gesmeten (‘We zijn geen Paris Saint Germain ofzo’), maar telkens werden er aanwezige puzzelstukjes herlegd of nieuwe gehaald. Opvallend daarbij: er kwamen steeds meer Brabanders bij de selectie. Zeven zijn het er nu maar liefst, zodat het succes van de laatste jaren gerust een Brabants succes mag worden genoemd.

Quote Michel van den Heuvel is de architect van dit team

Dat kan niet los gezien worden van de aanwezigheid van Eindhovenaar Michel van den Heuvel bij Bloemendaal van 2016 tot 2020. ,,Hij is de architect van dit team”, zegt Schuurman. Dat kan Van den Heuvel natuurlijk niet ontkennen als we hem bellen. ,,Ik geniet nu nog steeds als ik deze ploeg goed zie presteren. Mooi om te zien dat een jongen als Tim Swaen het Nederlands team heeft gehaald, terwijl hij in Tilburg een echte clubspeler was en nooit aan Oranje had gedacht. En zo zijn er meer voorbeelden van gasten die bij Bloemendaal een groeispurt hebben gekregen.”

Die zeven Brabanders, ja natuurlijk heeft dat met Van den Heuvel te maken, al zwakt hij dat zelf wat af. ,,Ik zocht naar hockeyers voor bepaalde posities en dan wilde ik de beste hebben, dat was natuurlijk belangrijker dan de vraag of hij een Brabants paspoort had.”

Volledig scherm Teun Beins (links) heeft Bloemendaal op voorsprong gezet tegen Rot-Weiss Köln in de finale van de EHL. Floris Wortelboer komt hem feliciteren. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Maar de Brabo's bleven komen. Na de twee Boxtelaren ook Floris Wortelboer en Teun Beins (Teteringen), Tims Swaen (Deune), Floris van der Kroon (Breda) en Eindhovenaar Caspar van Dijk. ,,Ik wilde jongens die het teambelang boven het individu stelden en daar keihard voor wilden werken. Of dat een Brabantse eigenschap is? Dat weet ik niet, maar deze gasten zijn allemaal zo.” Van den Heuvel pikte Caspar van Dijk op bij Amsterdam. ,,Daar aardde hij niet goed. Ik had hem laten debuteren bij Oranje Rood toen ik daar coach was, dus ik kende hem goed. Nu doet hij het geweldig bij Bloemendaal. De mensen bij die club willen tophockey zien, het maakt ze niet uit dat er veel Brabanders rondlopen.”

Zelfs de voorzitter komt uit Brabant. Els van Mierlo is ‘geboren en getogen’ Bossche, verhuisde voor haar werk als rechter naar het Westen van het land en ging bij Bloemendaal hockeyen. ,,Dan word je al gauw gevraagd voor dingen en nu ben ik voorzitter. Dat er zoveel Brabanders rondlopen hier, is alleen maar mooi, toch? Brabantse gezelligheid, wie wil dat nou niet.” Maar met die grote Brabantse inbreng heeft zij niets van doen, zegt ze.

Quote Mijn bijnaam binnen de ploeg is ‘de stille motor’. Prima. Iedereen kan hier zichzelf zijn Caspar van Dijk

De zachte G is overigens bij de meeste Bloemendaal-Brabo's ver te zoeken. ,,We wonen bijna allemaal al jaren in Amsterdam”, vertelt Caspar van Dijk, die het bij ‘familieclub’ Bloemendaal uitstekend naar zijn zin heeft. ,,Minder branie dan in Amsterdam”, bevestigt hij het verhaal van Van den Heuvel. Hij zit er totaal niet mee dat hij veel minder bekend is dan de meeste van zijn teamgenoten. ,,Mijn bijnaam binnen de ploeg is ‘de stille motor’. Vind ik prima. Het mooie is dat iedereen zichzelf kan zijn. Je hoeft niet extravert te gaan doen als je introvert bent.”

Clubhistorie

Teun Beins, de maker van de enige en dus winnende treffer in de EHL-finale tegen Rot-Weiss Köln maandag, heeft geen bijnaam voor zo ver de verdediger weet. ,,Ze noemen me gewoon bij m'n achternaam. Mijn doelpunt viel in het tweede kwart, uit een strafcornervariant. Op dat moment wist ik nog niet dat het de winnende zou worden. We hadden het publiek graag nog wat meer vermaakt. Maar het belangrijkste was de winst natuurlijk, We hebben met deze groep afgesproken dat we clubhistorie zouden gaan schrijven. Daar zijn we hard mee bezig. En we zijn nog niet klaar.”

Volledig scherm De Boxtelse Bloemendaal-aanvoerder Glenn Schuurman met de EHL Cup in zijn handen. © Pro Shots / Bart Scheulderman