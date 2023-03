Brabantse motorcoureur (17) wil na debuutjaar nu resultaten boeken: 'Ik heb wat te bewijzen’

amateurvoetbal Na tien maanden blessures was Patrick eindelijk terug op het voetbal­veld, tot hij wéér een harde knak hoorde

Het was een meer dan akelig geluid met verstrekkende gevolgen, dat op 15 mei 2022 te horen was toen de rechter achillespees van RPC’er Patrick Philippart (33) in de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys knapte. Maar inmiddels is hij hersteld en heeft hij zijn rentree gemaakt. ,,Toen het net gebeurd was dacht ik: ik kap ermee, maar er zijn genoeg redenen om weer mee te doen.”