Brandts neemt honneurs waar bij FC Eindhoven: ‘FC Dordrecht doet niet onder voor andere teams’

In seizoen 2014-2015 voetbalde FC Dordrecht nog in de eredivisie, met Brandts toen als hoofdtrainer. Anno nu bungelen de ‘Schapenkoppen’ onderaan in de eerste divisie, één plek lager dan nummer zeventien FC Eindhoven. Brandts hecht echter niet heel veel waarde aan de ranglijst. ,,We hebben beelden gezien van Dordrecht en vorige week hadden ze tegen Go Ahead Eagles gewoon kunnen winnen (1-2 verlies). Het zit zo dicht bij elkaar. Of je nou tegen FC Dordrecht, TOP Oss, MVV of de Eagles speelt. Het doet allemaal niet veel voor elkaar onder”, aldus Brandts, die verwacht dat Nascimento er morgen weer bij is in Dordrecht.

Wakker schudden

Met Brandts wandelde afgelopen zomer een brok aan ervaring binnen bij FC Eindhoven. De assistent schiet goed op met de spelers, die hem vaak vragen stellen. De voormalig profvoetballer houdt zich van nature meer bezig met de individuele ontwikkeling van voetballers. ,,Soms pak ik ze aan of waarschuw ik ze: pas op, je denkt er te makkelijk over. Het gaat er niet om iemand af te kraken, maar wakker te schudden en verder te helpen. Dat vind ik een beetje mijn taak. Wat ik heb meegemaakt in mijn carrière, probeer ik te projecteren.”

Brandts is ervan overtuigd dat spits Elisha Sam vroeg of laat een keer gaat scoren, en dat dan het hek van de dam is. Sam kan tegen FC Dordrecht echter niet rekenen op de voorzetten van Elton Kabangu, die vorige week tegen Telstar (1-2 verlies) rood pakte en voor twee duels geschorst is. ,,Ik denk wel dat het even goed is voor Elton. Hij is lichamelijk al een tijdje aan het klungelen, was een paar keer ziek”, stelt Brandts. ,,Soms is het goed voor een speler, even uit de drukte. De verwachtingen na vorig seizoen waren natuurlijk hoog en momenteel draait het niet zoals Elton zelf voor ogen had. Nu kan hij even lekker rustig vanaf de zijkant alles bekijken.”

Botsing