Braziliaanse darter Portela barst in tranen uit: ‘Heb zoveel mensen verloren door het coronavirus’

Portela woont in Engeland, maar komt uit het door corona zwaar getroffen Brazilië. ,,Ik heb het afgelopen jaar zoveel mensen verloren door de coronapandemie", zei Portela na zijn gewonnen partij. ,,Eigenlijk was het de bedoeling dat ik zou stoppen met darten. Dit zou mijn laatste wedstrijd zijn.”



Maar Portela plaatste zich voor de tweede ronde waarin een ontmoeting wacht met Glen Durrant. ,,Dat ik dan win van Beaton is onbeschrijfelijk, vooral na alles wat ik heb meegemaakt", aldus Portela, die na het benoemen van zijn dochter in tranen uitbarst. Zij lag ook tijdelijk in het ziekenhuis. ,,Ik heb ze erg gemist en mis ze nog iedere dag. Ik kan niet wachten om ze weer te zien als het toernooi voorbij is.”