'Briljante' Barney emotioneel na waanzinnige zege op Price: ‘Ik speel niet voor Raymond van Barneveld he’

Raymond van Barneveld maakte vrijdagavond grote indruk met zijn zege op Gerwyn Price in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts. De vijfvoudig wereldkampioen knokte zich terug van een 8-3 achterstand en won met 16-13 . ,,Ik denk dat ik best wel aardig heb staan darten.”

,,Wat is hier gebeurd, ik weet het niet", verzuchtte een emotionele Van Barneveld bij Viaplay na zijn zege op de nummer een van de wereld. ,,Ik kwam 8-3 achter. Daarna heb ik heb leg voor leg gespeeld en dacht ik alleen maar aan mijn kleinkinderen. Ze zitten te kijken, dat weet ik. Ze mochten langer opblijven. En ik dacht gewoon ‘ik ga niet opgeven, voor hun’. Hoe mooi is het om opa te zien winnen. Bij 8-3 achter dacht ik wel even dat ik klaar was. Maar ik denk dat ik best wel aardig heb staan darten vanavond.”

,,Ik had bij 8-3 zoiets van, ik geef gewoon niet op. Het was gewoon écht goed he? Ik kwam met 14-10 voor, maar hij knokte zich terug tot 14-13. Toen dacht ik meteen: herpak jezelf nou. Uiteindelijk schoot die laatste pijl voor 15-13 er gelukkig heel nipt in. Winnen van de nummer 1 van de wereld over 31 legs, dat is gewoon heel bijzonder. Dat komt alleen maar omdat mensen in mij zijn blijven geloven. Zij werken kei- en keihard om mij terug te krijgen op het hoogste podium. Dankzij al die talloze berichtjes heb ik zo’n motivatie. Ik speel niet voor Raymond van Barneveld he, maar voor al die mensen die mij steunen in Nederland. Daar heb ik het altijd voor gedaan en nu ook nog.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Van Barneveld - Price:

In de halve finale staat Van Barneveld zondagmiddag tegenover Michael Smith, de nummer vier van de Order of Merit. ,,Ik wil heel graag tegen Michael Smith spelen, want die gooit ontzettend snel en is een waanzinnige speler. Ik kan eigenlijk niet wachten. Maar ik ben zo blij en zondag gaan we verder.”

,,Het is jarenlang een worsteling geweest, maar nu ben ik zo blij, wat een gevoel!", stelde Van Barneveld later bij de internationale media, die het optreden van de Hagenaar als ‘briljant’ omschrijven. ,,Ik hoor waarschijnlijk bij de vijf beste spelers ooit met Phil Taylor, Michael van Gerwen, Eric Bristow en John Lowe en iedereen weet dat ik dit kan. Het gaat allemaal om geloof. Ik hou van darten, van spelen voor zo'n geweldig publiek en ik geloof dat ik hier kan winnen.”

De 55-jarige Hagenaar begon als nummer 50 van de Order of Merit aan het toernooi in Wolverhampton, maar zal door de 50.000 pond die hij verdient met zijn plek bij de laatste vier richting de top 32 stijgen. ,,Voor dit toernooi stond ik 50ste van de wereld en dan houdt niemand rekening met je”, zei Van Barneveld eerder deze week. Dat is nu wel anders.

