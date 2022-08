Britse media en fans dwarsbomen Erik ten Hag na flirt met Arnautovic: ‘Dit is een pr-ramp’

PSV speelt tegen AS Monaco met dezelfde basis als in Monte Carlo

PSV staat dinsdagavond in de cruciale return in de derde voorronde van de Champions League met dezelfde elf spelers aan de aftrap als vorige week in Monte Carlo, toen AS Monaco op 1-1 werd gehouden. Dat betekent dat Ibrahim Sangaré en Philipp Max fit genoeg zijn bevonden om te spelen. Ismael Saibari start aan de rechterkant van de voorhoede en krijgt de voorkeur boven Johan Bakayoko.

