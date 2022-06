Britse publiekslieveling Raducanu na twee rondes klaar op Wimbledon

KOERS In Luyksges­tel is niet Pluvius of een patatten­cou­reur, maar Jaap Roelen de lepe en sterke baas

Hij kon het dit seizoen al in de heuvels tijdens de Ronde van Limburg, maar maandagavond ook op de snelle straten in Luyksgestel. Jaap Roelen werd de sterke en slimme winnaar van de koers in het Kempendorp.

27 juni