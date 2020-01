Brons Somerense veldrijder Danny van Lierop op NK junioren

,,Ik had zeker gehoopt op het podium, maar er waren veel kanshebbers”, begint Van Lierop zijn racerelaas nadat hij heeft uitgefietst in de teamtent. Na een goede start maakte hij een foutje op een heuveltje. Vanaf de achtste plek schoof hij weer naar voren door het veld. ,,Ik was niet in staat om de koploper te volgen, dus ik kwam in het achtervolgende groepje met drie personen terecht. Ze vroegen mij om over te nemen en toen reed ik meteen weg. Het beste was er op een gegeven moment vanaf en zo werd ik uiteindelijk derde.”