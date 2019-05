Burgemeester Breda loopt blauwtje bij Bertens

Roland Garros Trillende Bertens geeft al na vier games op in tweede ronde

18:47 Wat een gooi naar de titel had moeten worden, is voor Kiki Bertens in een drama geëindigd. De Nederlandse nummer 4 van de wereld stapte in haar partij in de tweede ronde tegen Viktoria Koezmova al na vier games van de baan. Trillend en met de tranen in de ogen liet ze de dokter weten niet verder te kunnen spelen.