Calvin Vlaanderen laat voor het eerst dit seizoen Wilhelmus klinken bij MXGP

Nederland is een MXGP-winnaar rijker. Calvin Vlaanderen, de Zuid-Afrikaanse Brabander die rijdt op een Nederlandse licentie, reed de concurrentie naar huis in de MXGP van Sardinië.

De zandbaan leek het ideale speelterrein voor de overgebleven Nederlandse troeven in de MXGP. Na het wegvallen van regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings zijn dat Calvin Vlaanderen, Glenn Coldenhoff en Brian Bogers. Vlaanderen toonde zich al de sterkste in de kwalificatierace. De goede uitgangspositie wist hij niet om te zetten in een flitsende start van de openingsmanche. Hij kwam pas als zevende door na de eerste bochten. Ook Coldenhoff (15de) en Bogers (17de) waren niet op de voorste rijden te vinden. Coldenhoff werd direct na de start opgehouden door een voorganger die onderuit ging en verloor daardoor veel terrein.

Indrukwekkend

Hoe anders zag het er voor de Nederlandse motorcross uit aan de finish, na een indrukwekkende inhaalrace van de drie Brabanders. Vier ronden voor het einde ging Vlaanderen voorbij de Spanjaard Jorge Prado, die op de tweede positie reed. Het gat naar WK-leider Tim Gajser bedroeg toen nog 5 seconden, normaal gesproken te veel om nog goed te maken.

Maar Vlaanderen reed de rit van zijn leven en Gajser raakte kennelijk aan het einde van zijn krachten. Twee zware rondjes van 1750 meter verder, hijgde jager Vlaanderen zijn prooi al in de nek. Gajser deed weinig moeite om zijn positie nog te verdedigen, wetende dat Vlaanderen in de tussenstand van het WK geen enkele bedreiging vormt voor de Sloveen. Bogers rukte nog op naar positie vijf, Coldenhoff kwam als achtste over de streep.

Slijtageslag

De drie Nederlanders namen zich voor zich bij de start van de tweede manche niet te laten verrassen. En alle drie slaagden in die opzet met Vlaanderen voorop (3de), gevolgd door Coldenhoff (5de) en Bogers (8ste). Wat de ondergrond betreft waren het Nederlandse omstandigheden op Sardinië. Dat gold niet voor het weer met temperaturen van 27 graden. Door de hitte werd het een ware slijtageslag. Die de Nederlandse MXGP-rijders met verve doorstonden.

Eenmaal snelstarter Prado van de leiding verdrongen, bouwde Vlaanderen zijn voorsprong alleen maar uit. Coldenhoff bleef nog het dichtste in de buurt. Door de tweede plaats eindigde de Yamaha-rijder uit Best ook in het dagklassement op het podium, als derde. Daarin bezette Bogers de zesde plaats.

In top tien

Dankzij zijn eerste grand prix-zege in de koningsklasse reedde 25-jarige Vlaanderen ook de top tien binnen in de WK-stand. Hij staat nu negende, nog twee plaatsen achter Bogers. Coldenhoff blijft de beste Nederlander op plaats vijf. Vlaanderen had hoger kunnen staan, als hij alle WK-wedstrijden aan de start had gestaan. Maar hij rijdt niet voor een fabrieksteam. Het team van Gebben Van Venrooy Yamaha Racing vond de verplaatsingskosten naar Zuid-Amerika, enkel en alleen voor de MXGP van Argentinië, te gortig. Vlaanderen bleef achter in eigen land en deed van zich spreken met twee overwinningen in de Dutch Masters. Op Sardinië bewees hij dat hij ook op het hoogste niveau kan winnen.

Zenuwslopende MX2-klasse

In de MX2-klasse vochten de Fransman Tom Vialle en de Belg Jago Geerts een zenuwslopende strijd uit. Beide kemphanen grepen met een eerste en een tweede plaats in de heats 47 WK-punten. Voor de dagzege was de uitslag van de tweede manche doorslaggevend, in het voordeel van Vialle. Yamaha-rijder Geerts behoudt in het WK een voorsprong van 6 punten.

Kay Karssemakers uit Boxtel, de enige Nederlander in de beloftencompetitie door blessures van Kay de Wolf, werd 16de.