Canadese tiener Fernandez ten koste van Sabalenka naar finale US Open

Fernandez is de nummer 73 van de wereld en versloeg Sabalenka, de nummer twee van de wereld. In 2020 kwam Fernandez tot de tweede ronde op Flushing Meadows. Dit jaar stuntte ze door in de derde ronde de als derde geplaatste Naomi Osaka uit Japan, tweevoudig winnares van de US Open, te verslaan. In de vierde ronde klopte ze ook de Duitse Angelique Kerber, winnares in New York in 2016.