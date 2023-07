Carlos Alcaraz houdt Novak Djokovic af van 24ste grandslamtitel na zinderende vijfsetter op Wimbledon

Met videoCarlos Alcaraz heeft Wimbledon op zijn naam geschreven. De 20-jarige Spaanse tennissensatie, nummer één van de wereld, hield in de finale Novak Djokovic na een zinderende vijfsetter op het heilige Londense gras van zijn 24ste grandslamtitel af: 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. Het is voor Alcaraz zijn tweede titel op een grand slam, na de US Open vorig jaar.

Djokovic (36), tweede op de plaatsingslijst, won de laatste vier edities van Wimbledon en mocht de trofee in totaal zeven keer in ontvangst nemen. De Serviër was eerder dit jaar al de beste op de Australian Open en Roland Garros, maar een ‘Calendar Slam’ zit er (dit jaar) niet in.

Ruim een maand geleden verloor Alcaraz na een krampaanval nog van Djokovic in de halve finales van Roland Garros. In Londen volgde revanche.



Djokovic blijft zo op 23 grandslamtitels staan. Hij is, na zijn zege vorige maand op Roland Garros, in zijn eentje recordhouder. De Spanjaard Rafael Nadal heeft 22 grandslamtitels. Roger Federer blijft met acht titels recordhouder op Wimbledon, voor Djokovic.



Alcaraz begon moeizaam en pakte in de eerste set slechts één game. Nadat hij in de tweede set een setpoint had overleefd in de tiebreak, trok Alcaraz de spannende en lange partij (één game duurde maar liefst 26 (!) minuten) naar zich toe. Het betekende de eerste nederlaag van Djokovic op het Centre Court in Londen sinds 7 juli 2013. Toen won Andy Murray met 3-0.



De finale duurde vier uur en 42 minuten. Daarmee was het net niet de langste Wimbledon-finale ooit. Dat record blijft in handen van Djokovic en Federer, die in 2019 een marathonpartij speelden van vier uur en 57 minuten.



Djokovic werkte in zijn eerste servicegame een breakpoint weg en de Servische nummer twee van de wereld brak de jonge Spanjaard vervolgens twee keer en liep uit naar 5-0. Alcaraz mopperde en zocht contact met zijn familie en coaches op de tribune. Hij pakte eindelijk een game, maar dat was niet voldoende om de eerste set nog spannend te maken.



De tweede set ging gelijk op. Alcaraz sloeg toe op de eerste opslagbeurt van Djokovic, maar hij brak direct terug (2-2). Beide tennissers behielden daarna hun servicebeurten, waarna Djokovic in de tiebreak een setpoint onbenut liet. Alcaraz pakte wél direct zijn eerste kans.



De setwinst deed Alcaraz goed. Hij gooide de schroom van zich af en trok de stijgende lijn door. De vijfde game in de derde set duurde liefst 26 minuten. Alcaraz won de set met 6-1. Djokovic toonde veerkracht en beet zich met winst van de vierde set weer vast in de wedstrijd. Alcaraz maakte het verschil in de vijfde set, waarin hij veel meer winners sloeg dan Djokovic. Op het eerste matchpoint was het direct raak.



Voor Djokovic betekende het zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017, toen hij in de kwartfinales op moest geven tegen de Tsjech Tomas Berdych. De vier edities daarna won hij allemaal. In 2020 ging Wimbledon vanwege de coronapandemie niet door. Alcaraz is, na Manuel Santana en Rafael Nadal, de derde Spaanse winnaar op Wimbledon.

Djokovic verloor op 7 juli 2013 voor het laatst verloor op het Centre Court van Wimbledon, toen met 3-0 in de finale tegen Andy Murray. 1-0 Djokovic in beslissende set Novak Djokovic overleeft een breakpoint in de openingsgame van de vijfde en beslissende set. De Serviër leidt met 1-0. Wordt het de langste finale ooit? De wedstrijd duurt inmiddels al vier uur. Nog een uur en dan wordt dit de langste finale ooit op Wimbledon. Dat record dateert nu nog uit 2019, toen Novak Djokovic en Roger Federer in totaal vier uur en 57 minuten tegen elkaar speelden. Djokovic wint set vier De droomfinale van Wimbledon 2023 krijgt een beslissende vijfde set. Novak Djokovic pakt set vier met 6-3. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Djokovic plaatst break In de vijfde game van de vierde set slaat Novak Djokovic toe bij zijn derde breakpoint. De Serviër leidt met 3-2 en mag gaan serveren om de break te verzilveren. Djokovic werkt twee breakpoints weg Novak Djokovic dreigt op een achterstand van 0-2 te komen, maar de zevenvoudig Wimbledon-kampioen komt toch als winnaar van de game uit de strijd en maakt er zo 1-1 van in set vier. Set drie met 6-1 naar Alcaraz Carlos Alcaraz heeft nog één set nodig voor de titel op Wimbledon. De Spanjaard wint de derde set met 6-1 van Novak Djokovic. De Serviër moet uit een ander vaatje gaan tappen. Krijgen we een beslissende vijfde set of gaat de titel naar Alcaraz? Over enkele minuten begint set vier. One set away...@carlosalcaraz takes a two set to one lead over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/Ikx3PUfLIU — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Alcaraz wint game van 26 minuten Een marathongame, waarin Carlos Alcaraz aan het langste eind trekt. De Spanjaard heeft nu een dubbele break te pakken in de derde set tegen Novak Djokovic. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Game al ruim kwartier bezig De vijfde game van de derde set is al ruim vijftien minuten bezig. Wat een prachtig duel maken Carlos Alcaraz en Novak Djokovic van deze finale! Leaving it all out there 😅#Wimbledon pic.twitter.com/EsqCiU55gu — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Alcaraz werkt breakpoints weg Carlos Alcaraz komt met 15-40 achter, maar werkt twee breakpoins weg en haalt vervolgens alsnog de game binnen. Een nieuwe tegenvaller voor Novak Djokovic. Alcaraz plaatst direct een break in set drie Novak Djokovic lijkt toch even van slag na het verlies van de tiebreak. De ervaren Serviër levert in de derde set direct zijn servicegame in: 1-0 voor Carlos Alcaraz. Alcaraz verslaat Djokovic in tiebreak Carlos Alcaraz maakt een einde aan de indrukwekkende zegereeks van Novak Djokovic in tiebreaks op grandslamtoernooien. De Spanjaard komt terug tot 1-1 in sets in deze droomfinale tussen de nummers één en twee van de wereld. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

