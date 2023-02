Carlos Alcaraz slaat in zijn eerste toernooi van het jaar direct toe in Buenos Aires, Taylor Fritz wint in Florida

Alcaraz stond alleen in zijn eerste partij in Argentinië, tegen Laslo Djere uit Servië, een set af. Tegen Norrie, de nummer 12 van de wereld, plaatste de Spanjaard bij een stand van 3-3 in de eerste set voor het eerst een break. Alcaraz won ook de volgende twee games en pakte zo de set. Alcaraz trok die lijn in de tweede set door door de eerste drie games op zijn naam te schrijven. Norrie brak nog terug, maar Alcaraz benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een fraaie bal kort achter het net.

Buikspier en hamstring

Taylor Fritz wint in Florida

De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft in eigen land zijn eerste toernooi van dit jaar gewonnen. In de finale in Delray Beach in Florida versloeg de nummer zeven van de wereld de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-0, 5-7, 6-2. Het is voor de 25-jarige Fritz zijn vijfde titel, nadat hij afgelopen jaar drie toernooien op zijn naam had geschreven.



Fritz ging als grote favoriet de finale in tegen Kecmanovic, de nummer 33 van de wereld die in 2020 zijn tot nu toe enige toernooi won. De eerste set ging dan ook meer dan overtuigend naar de Amerikaan. In de tweede set had Fritz het moeilijker, maar toch kreeg hij bij 5-4 zijn eerste kans de wedstrijd te beslissen. Zijn 23-jarige tegenstander bleef overeind en pakte zelfs de set. In de beslissende derde set liep Fritz weer snel uit en benutte hij zijn tweede wedstrijdpunt.