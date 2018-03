Carrasco redt flauwgevallen Gaitán

500 meter Knegt kan wereldtitel niet prolongeren na penalty

17:39 Sjinkie Knegt is op de WK shorttrack op de 500 meter al in de heats uitgeschakeld. De Fries werd in een zware serie met de Canadees Charles Hamelin en de Chinees Tianyu Han gediskwalificeerd voor een actie bij de finish. Het kwam hem op een penalty te staan. Daardoor kan hij zijn wereldtitel op de 500 meter niet verdedigen.