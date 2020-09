Carreño Busta na lange vijfsetter naar halve finale US Open

Tennisser Rojer loopt eindstrijd dubbelspel US Open mis

0:54 Het is Jean-Julien Rojer niet gelukt om zich, in navolging van landgenoot Wesley Koolhof, te plaatsen voor de finale van de US Open. Rojer (39) verloor samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in twee sets van de Kroaat Mate Pavic en Bruno Soares uit Brazilië: 4-6 5-7.