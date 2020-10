Carreño Busta vindt Djokovic onsportief: ‘Elke keer als hij in de problemen is, doet hij dit’

Djokovic liet tijdens de partij zijn nek intapen en leek met name in de eerste set wat beperkt in zijn bewegingen. Ook liet hij zich op de baan behandelen aan zijn linker bovenarm. Het weerhield hem er niet van de partij in vier sets te winnen.

,,Elke keer als hij in de problemen is, doet hij dit. Het gaf aan dat hij het moeilijk had met mij en dat de twijfels bij hem toesloegen. Dit doet hij vaker als het niet loopt. Ik weet het. Ik wist dat het zou gebeuren op de US Open, ik wist dat het hier zou gebeuren en dat het zo zal blijven gaan.”

Djokovic gaf na afloop aan dat er sprake was van wat fysieke klachten, zonder er verder op in te gaan. Carreño was ook zijn tegenstander op de US Open in de partij waarin Djokovic werd gediskwalificeerd nadat hij een lijnrechter met een bal had geraakt. ,,Ik weet het niet, misschien is het de druk of iets dat hij gewoon moet doen. Maar aan zijn spel was niets te merken, toch? Ik weet niet of hij pijn heeft of dat het mentaal is. Vraag het hem."