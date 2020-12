CAS oordeelt: Russen missen Spelen 2021 en WK 2022 definitief

Samenvatting De Roon maakt excuses voor overtre­ding op Cuadrado: ‘te laat en te hard’

11:05 Marten de Roon heeft via Twitter excuses aangeboden aan Juan Cuadrado. De Nederlandse middenvelder van Atalanta beging in de tweede helft van de uitwedstrijd bij Juventus (1-1) een overtreding op de Colombiaanse vleugelspeler. ,,Ik was te laat en het was te hard", oordeelde De Roon zelf.