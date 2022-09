Casper Ruud door naar kwartfinales US Open, Corentin Moutet laat zijn spierballen zien

Casper Ruud heeft zich bij de US Open geplaatst voor de kwartfinales. De Noor had vier sets nodig om Corentin Moutet uit Frankrijk, de nummer 112 van de wereldranglijst, te verslaan. Het werd 6-1, 6-2, 6-7 (7), 6-2 voor Ruud, de 23-jarige nummer 7 van de wereld.

Ruud leek na de eerste twee sets al op weg naar de winst, tot Moutet het tij keerde en via een tiebreak een vierde set afdwong. Ruud herpakte zich in die vierde set en plaatste zich zodoende voor de eerste keer in zijn loopbaan voor de kwartfinales van de US Open.

De Noorse tennisser verloor vorig jaar nog in de tweede ronde van de US Open van Botic van de Zandschulp, die uiteindelijk de kwartfinales haalde. In 2020 strandde hij in de derde ronde: zijn beste resultaat op de US Open.

In de kwartfinale neemt Ruud het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die in vijf sets afrekende met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 3-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 6-2 voor Berrettini. De Italiaan verloor vorig jaar in de kwartfinales van de US Open van Novak Djokovic.

Volledig scherm Casper Ruud. © AP