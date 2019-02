Cecchinato weerhoudt Schwartzman van titel in eigen land

Van der Poel sluit dominant seizoen af met zege 32

17:49 Mathieu van der Poel heeft het seizoen passend afgesloten met een overwinning. In het Zeeuwse Hulst kon de wereldkampioen in zijn 34ste wedstrijd voor de 32ste keer juichen. Van der Poel gaat zich nu richten op het wegseizoen, waaraan hij donderdag al hoopt te beginnen in de Ronde van Antalya. Zijn eerste hoofddoel is Gent-Wevelgem, op 31 maart.